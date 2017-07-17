موسكو تطلب من واشنطن إعادة ممتلكات دبلوماسية مصادرة

(أ ف ب):

دعا الكرملين، اليوم الإثنين، واشنطن إلى عدم وضع شروط على رد ممتلكات دبلوماسية روسية صودرت في ديسمبر في أعقاب الاتهامات بالتدخل الروسي في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى الصحفيين "أننا نرى أن وضع شروط لاستعادة مبان دبلوماسية أمر غير مقبول، ونعتبر أنه يجب اعادتها الينا من دون شروط ولا أي نقاش".

وفي ديسمبر 2016، طردت ادارة أوباما 35 دبلوماسيا روسيا وعائلاتهم، بعد اتهامهم بالتدخل في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية وأغلقت مجمعين سكنيين روسيين في شمال شرق الولايات المتحدة، تعتقد واشنطن أنهما استخدما من قبل جواسيس روس على الأراضي الأمريكية.

وتأتي تصريحات بيسكوف قبيل لقاء بين المسؤول الثالث في وزارة الخارجية الأمريكية توماس شانون، الإثنين، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف. وكان من المتوقع أن يعقد اللقاء في يونيو في سان بطرسبورج، لكن موسكو ألغته بسبب فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة عليها مرتبطة بالأزمة الأوكرانية.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن دبلوماسيين قولهم إن الرجلين سيتناولان موضوع المساكن الدبلوماسية.

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب تناولا الموضوع "بكل وضوح" خلال لقائهما على هامش قمة الدول العشرين" في هامبورغ.

وأضاف "نأمل من زملائنا الأميركيين أن يظهروا حكمتهم وإرادتهم السياسية".

وأعلنت موسكو الأسبوع الماضي أنها تدرس احتمال اتخاذ "إجراءات ملموسة" ردا على طرد 35 دبلوماسيا روسيا وعائلاتهم.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر عدم الردّ عبر طرد دبلوماسيين أمريكيين، إنما على العكس دعا أبناءهم الى الحفل التقليدي الذي ينظمه الكرملين لمناسبة رأس السنة وعيد الميلاد الأرثوذكسي.