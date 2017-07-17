مسؤول فلسطيني يحذر من مخطط إسرائيلي لتقسيم الأقصى

القاهرة (أ ش أ)

حذر السفير الفلسطيني بالقاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربية جمال الشوبكى من الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ، وشدد على انها تهدف الى تقسيم المسجد الأقصى على غرار ما حدث في الحرم الإبراهيمي بالخلي، واشار الى أن هناك دعوات صريحة لهدم الأقصى وإقامة هيكل سليمان.

وقال الشوبكى في كلمة له في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الجزائر الْيَوْمَ، إنه يجب أن يعود الوضع في المسجد الأقصى لما كان قبل عام 1967 حيث كان يدار من قبل الأوقاف الأردنية.

ولفت إلى أنه بعد المذبحة التي نفذها المتطرف الإسرائيلي جولدشتيان في الحرم الابراهيمي عام 1967 قسمت إسرائيل الحرم وأصبحت صلاة الجمعة تتعذر لأعداد كبيرة من المصلين.

وقال :"فيها نخشى ان ماجرى في الخليل ، رغم أن الجريمة قام بها انذاك إسرائيلي ، سيتكرر في الأقصى، حيث يسعون لتقسيمه وبدأت سلطات الاحتلال الاسرائيلى فى ادخال المستوطنين ، ومنع دخول المسلمين من دخوله بعد صلاة للظهر ، بينما يتم السماح لليهود والسياح من مختلف الجنسيات بالدخول .

و قال إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس و العاهل الاْردني الملك عبدالله الثاني اتصلا برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو من اجل إعادة الأمور لطبيعتها، وقد وعد الإسرائيليون أن تعود هذه الأمور يوم الإثنين بشكل تدريجي ، ولفت مندوب فلسطين إلى أن مثل هذا الوعد يعني عادة أنهم سيعيدون أشياء ولايعيدون أخرى.

ولفت إلى أن إسرائيل اقامت بوابات على مداخل الأقصى رغم أنه مسجد إسلامي.

وقال إن تجربتنا في الخليل تشير إلى أنها لن تسمح إلا بدخول ٣ آلاف مصل، وهم يقولون ٥ آلاف وهو عدد ضئيل جدا أيضا ، فنحن نعلم أنه في رمضان يَصْل عدد المصلين به إلى ٣٠٠ ألف.

وأضاف "نحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عما جرى من ممارسات بما فيها سياسة الاقتحامات اليومية من قبل المستوطنين الذين بدأوا يدخلون، منبها إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى ادخل الصراع لداخل المسجد الأقصى بعد أن كان خارجه.

وقال إن القدس والاقصى شئ عقائدي للمسلمين جميعا ، وتحويل الأمر لصراع ديني لانرغب به ولكن إسرائيل تدفع لذلك.