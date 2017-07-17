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رئيس مجلس النواب يستقبل نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين

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مصراوي Masrawy

رئيس مجلس النواب يستقبل نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين

03:55 م الإثنين 17 يوليو 2017

رئيس مجلس النواب يستقبل نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين

كتب- أحمد علي:
استقبل الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، جابريلا ميكيتي نائب رئيس جمهورية الأرجنتين والوفد المرافق لها.

حضر اللقاء من مجلس النواب المصرى، وكيلا المجلس محمود الشريف وسليمان وهدان والمستشار محمد نصير نائب الأمين العام لمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

و أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على ترحيبه الشديد بهذه الزيارة التى تأتي في ضوء ماتشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور ملحوظ في كافة المجالات وقدم سيادته لمحة احصائية عن تشكيل مجلس النواب المصري، مؤكداً أن المجلس قد عكف في الأونة الأخيرة على اصدار تشريعات اقتصادية غاية في الأهمية أبرزها قانون الاستثمار الجديد والذى يتضمن فرص واعدة للمستثمرين، داعياً إلى ضخ مزيد من الاستثمارات الأرجنتينية في السوق المصري.

على صعيد العلاقات البرلمانية، أكد "عبد العال" تطلعه إلى تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأرجنتينية لتعزيز التعاون بين البلدين على الصعيد البرلماني

وفي معرض حديثه عن الارهاب، شدد الدكتور على عبدالعال على أهمية تكثيف التعاون لمواجهة الإرهاب في ضوء عالمية تلك الظاهرة وهو الأمر الذى لطالما نادت به مؤكداً على أنه لاسبيل لتحجيم تلك الظاهرة إلا بالتعاون المكثف لتجفيف منابع الارهاب.

من جانبها، أكدت جابريلا ميكيتي نائب رئيس جمهورية الأرجنتين على سعادتها بهذا اللقاء، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تأتي في ظل رغبة الرئيس الأرجنتيني في اتخاذ مصر كشريك استراتيجي في ضوء تشابه الحالتين المصرية والأرجنتينية مما يتوجب معه تكثيف التعاون وتوحيد النظرة المستقبلية لكلا البلدين.

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