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بالصور.. محافظ بني سويف يسلم تعويضات شهداء "دير الأنبا صموئيل"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ بني سويف يسلم تعويضات شهداء "دير الأنبا صموئيل"

04:02 م الإثنين 17 يوليو 2017

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بني سويف ــ أحمد كامل:

سلم المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، الشيكات الخاصة بالتعويضات لأسر شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع بطريق دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا، في مايو الماضي، والمقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، بواقع 100 ألف جنيه لكل أسرة شهيد.

وتسلم أسر الشهداء وهم: هاني محسن فهمي، مارفى هارفي محسن، سامح محسن فهمي، بشوي إبراهيم عدلي، هاني عادل رزق، بيشوي عياد عزيز، بالإضافة إلى أسرة الشهيد محسن فهمي، والتي سيجري تسليمها الشيك بمجرد الانتهاء من استخراج إعلام الوراثة عقب عودة أحد الأبناء من سفره خارج البلاد.

والتقى محافظ بني سويف، اليوم، بأسر الشهداء من أبناء قرية نزلة حنا مركز الفشن الذين استُشهدوا أثناء توجههم لزيارة دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا، بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ بني سويف خلال كلمته، أن الدولة المصرية تخوض معركة قوية في سبيل مواجهة التحديات نحو تحقيق التنمية التي يطمح إليها كافة أبناء الوطن، مشيرًا إلى أن مواجهة ومحاربة الإرهاب، تعدّ من أكبر التحديات التي تواجهها الدولة خلال هذه الفترة

وأشار "حبيب" إلى أن المصدر الأساسي لقوة المجتمع المصري في محاربته ضد الإرهاب هو التماسك القوي وعمق أواصر المحبة بين كافة مكوناته، واصطفافه خلف قيادته السياسية الحكيمة وقواته المسلحة والشرطة، حيث أبهر هذا النموذج الرائد العالم أجمع.

ودعا المحافظ، أبناء بني سويف أن يقفوا يدًا واحدة من أجل النهوض بالمحافظة في كل المجالات، ومواجهة كل التحديات، لا سيما وأن المحافظة تتميز بمقومات عديدة، من أهمها الوحدة والمحبة التي تسود بين كل أفراد المجتمع.

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