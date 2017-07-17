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"التنسيق": 25 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم حتى الآن

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مصراوي Masrawy

"التنسيق": 25 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم حتى الآن

03:47 م الإثنين 17 يوليو 2017

كتبت- داليا شبل ومادي غيث:

قال سيد عطا المشرف العام على التنسيق ومساعد وزير التعليم العالي، إن 25 ألف طالب وطالبة من المرحلة الأولى سجلوا رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني حتى الآن، مشيرًا إلى أن التسجيل بدأ من الساعة الثانيه عشر من صباح اليوم الإثنين.

وأكد "عطا" في تصريح خاصة لمصراوي، أن غرفة متابعة تسجيل رغبات الطلاب بالوزارة لم تتلق أي شكاوى من الطلاب سواء بمكاتب التنسيق أو من خلال الموقع.

وأوضح أن غرفة عمليات المكتب الرئيسي تتابع عملية التسجيل بالموقع الإلكتروني أول بأول لتفادي أي مشاكل في "السيرفر".

وانطلقت المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات اليوم الاثنين، بإجمالي 109 ألف طالب، وتستمر لمدة 5 أيام حتى الجمعة المقبل الموافق 21 يوليو.

وجاء الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى، لشعبة علمي علوم، 390 درجة بواقع 95.1 %، أما الشعبة الهندسية، فجاءت 374 درجة بواقع 91.2%. أما الحد الأدنى للشعبة الأدبية، 326 درجة بواقع 79.5%.

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