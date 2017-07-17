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التعاون الإسلامي تبحث" تفكيك خطاب الإرهاب والتطرف"

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مصراوي Masrawy

التعاون الإسلامي تبحث" تفكيك خطاب الإرهاب والتطرف"

03:55 م الإثنين 17 يوليو 2017

التعاون الإسلامي تبحث

منظمة التعاون الإسلامي

جدة ( د ب أ)

عقدت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الاثنين اجتماعا تشاوريا بمقرها في جدة، غرب ، لبحث عمل مركز "صوت الحكمة " للحوار والسلام والتفاهم, الهادف إلى تفكيك خطاب الإرهاب والتطرف وسبل مواجهة هاتين الظاهرتين .

وقالت المنظمة في بيان لها، نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) إن الاجتماع "حضره مندوبون عن عدد من الدول الأعضاء في المنظمة, وعدد من المؤسسات والمراكز الدولية والهيئات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة في مكافحة الإرهاب والتطرف .

وقدّم مدير المركز بشير أنصاري, عرضاً عن نشاطات المركز .

وأكد مستشار الأمين العام للمنظمة السفير معز بخاري, أهمية مركز صوت الحكمة في مكافحة التطرف على المستوى الفكري والدعم الذي ينتظره المركز من الدول الأعضاء .

وطالب المشاركون في الاجتماع الدول الأعضاء بتقديم الدعم اللازم لمركز "صوت الحكمة", وما يمكن اتخاذه من تدابير لتعزيز التعاون والشراكات مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية التي تنشط على المستوى الوطني, وتشجيع الشباب والأكاديميين والمجتمع المدني ووسائل الإعلام على المشاركة في نشاطات المركز .

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