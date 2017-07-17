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الهند تدافع عن إطلاق صاروخ أثار غضب باكستان في كشمير

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مصراوي Masrawy

الهند تدافع عن إطلاق صاروخ أثار غضب باكستان في كشمير

03:41 م الإثنين 17 يوليو 2017

الهند تدافع عن إطلاق صاروخ أثار غضب باكستان في كشمير

دافع الجيش الهندي عن اطلاق صاروخ على كشمير ادى حسب

(أ ف ب):

دافع الجيش الهندي، اليوم الإثنين، عن إطلاق صاروخ على كشمير أدى، حسب إسلام آباد، إلى مقتل أربعة جنود باكستانيين بالقرب من الخط الفاصل، مؤكدا أنه يندرج في إطار اجراءات الرد على "انتهاكات وقف إطلاق النار".

وتحدث قائدا الجيشين الهندي والباكستاني هاتفيا بعدما اتهمت اسلام اباد الاحد نيودلهي بقصف احدى آلياتها العسكرية المتمركزة في الشطر الباكستاني من كشمير، عبر الخط الفاصل بين البلدين.

وأكد الجيش الهندي في بيان الاثنين أن "كل انتهاكات وقف اطلاق النار بدأها الجيش الباكستاني والجيش الهندي لم يقم سوى بالرد بطريقة مناسبة".

وقالت باكستان إن الآلية العسكرية كانت تسير في وادي نيلوم عندما تسبب القصف الهندي في سقوطها في النهر وغرق الجنود الأربعة الذين كانوا على متنها.

وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ انتهاء الحكم الاستعماري البريطاني في 1947. ويؤكد كل من البلدين حقه في المنطقة بأكملها وخاضا حربين بسببها.

هذا المحتوى من

AFP

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