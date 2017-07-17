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القمة 114.. الزمالك يتخلى عن القميص الأبيض أمام الأهلي

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القمة 114.. الزمالك يتخلى عن القميص الأبيض أمام الأهلي القمة 114.. الزمالك يتخلى عن القميص الأبيض أمام الأهلي

التحرير

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تقرر أن يرتدي في لقاء القمة اليوم، الزي البديل وهو الأزرق بالكامل بدلاً من الأبيض التقليدي، لعدم التعارض مع الأهلي.

واتفق الفريقين على  ارتداء الزمالك القميص الأبيض والشورت الأزرق، بينما يرتدي الأهلي زيه الأساسي، الذي يتكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض.

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 إلا أن الجهاز الفني  للزمالك تراجع بعد ذلك وقرر خوض اللقاء بالزي البديل كاملاً.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في المباراة التي ستقام في الثامنة مساء، على ملعب برج العرب بالاسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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التحرير

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