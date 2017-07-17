رضا عبد العال يضع تشكيل الزمالك في القمة 114

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يحتضن ستاد برج العرب بمدينة الإٍسكندرية، موقعة القمة بين ناديي الأهلي والزمالك، التي تقام في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين، في ختام منافسات الدوري الممتاز (المرحلة 34 والأخيرة).

ورغم حسم الأهلي لدرع الدوري الثاني على التوالي والـ39 في تاريخه منذ عدة أسابيع إلا أن مباراة القمة دائما ما تحظى بأهمية خاصة لدى جماهير الفريقين حيث تعد المواجهة بطولة في حد ذاتها.

ويسعى أبناء القلعة الحمراء بقيادة مديرهم الفني حسام البدري لتأكيد تفوقهم وزعامتهم للكرة المصرية من خلال الفوز بالقمة على حساب الغريم التقليدي، وذلك بعد أن بات الأهلي الممثل الوحيد للكرة المصرية حاليا في المسابقات الإفريقية بعد تأهله لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

على الجانب الآخر، يبحث الزمالك بقيادة مديره الفني البرتغالي أوجستو إيناسيو عن تعويض جماهير القلعة البيضاء عن فقدان الدوري والخروج المبكر من دوري أبطال إفريقيا من خلال الفوز بالقمة ومن بعدها التتويج بالكأس والسوبر.

وتواصلت التحرير مع رضا عبد العال نجم الزمالك السابق للحديث عن القمة 114 والتشكيل المناسب للزمالك في هذا اللقاء.

شاهد أيضا

ووضع عبد العال التشكيل الأمثل للفارس الأبيض وجاء التشكيل كالتالي:-

في حراسة المرمى:- عمر صلاح

في خد الدفاع:- علي جبر و محمد مجدي و أحمد فتوح و حسني فتحي.

في خط الوسط:- طارق حامد و محمود عبد العاطي دونجا.

في خط الهجوم:- ستانلي ومصطفي فتحي و أحمد رفعت و حسام باولو.