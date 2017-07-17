سبب ابتعاده عن الفن وبكاؤه على زوجته.. 7 أسرار يكشفها محمد صبحي

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الفنان محمد صبحي واحد من القلة المثقفين المنتمين لعالم الفن، عرف بآرائه السياسية الثاقبة ونقده البناء لأحوال المجتمع، فتحول من فنان إلى صاحب قضية، يحمل على عاتقه مهمة إصلاح المجتمع، ولذلك اعتبر مادة دسمة للتناول الإعلامي والصحفي، نظرًا لما يحويه من أسرار وآراء هادفة، وهو ما أكده أمس الأحد، عند حلوله ضيفًا ببرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامي "معتز الدمرداش" عبر فضائية "المحور"، حيث أدلى بعدد من التصريحات المثيرة التي نستعرض أبرزها فيما يلي..

1- خطأ الإعلام

كشف صبحي عن رأيه فيما تقوم به وسائل الإعلام في تغطية الأحداث الجارية، قائلًا: "الإعلام يقع في خطأ كبير وهو تجميل الواقع"، موضحًا أن بعض الإعلاميين لا يتناولون قضايا مهمة مثل قضية الوراق بحجة عدم نشر السلبيات، وقال: "لا بد من محاربة الإرهاب أولًا، ثم حل المشكلات الأخرى مثل الوراق وغيرها".



2- تعليقه على أحداث الوراق

علّق الفنان محمد صبحي على أحداث الوراق التي وقعت مؤخرًا وتعرض خلالها بعض الأفراد من قوات الأمن إلى الاعتداء من قبل بعض المواطنين، بأن "المواطن يجب أن يفهم ما يدور في البلاد، موضحًا أن "حل مشكلة الوراق كان يجب أن يأتي بعد جلسات مع الأهالي ومناقشتهم"، وقال: "شاكك إن الناس النهارده اتظلمت، والدولة اعترفت بأن في ناس اتظلمت"، كما أشاد بدور قوات الأمن لعدم الدخول في اشتباكات مع المواطنين.



3- الفن أصبح مبتذلا

انتقد صبحي ما يقدم من أعمال فنية حاليا، موضحًا أن تلك الفترة تحتاج إلى تقديم أعمال راقية تنهض بالدولة والثقافة ووعي المواطنين، وقال: "الفن أصبح مبتذلا في الفترة الأخيرة"، مشيرًا إلى أن الكثير من الأعمال تحوي شتائم وألفاظا بذيئة لا تليق بالذوق العام.



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4- نصيحة لمريم

أشاد الفنان الكبير بالطالبة "مريم فتح الباب" ابنة حارس العقار التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد حصولها على 99% في الثانوية العامة، ونصحها بالابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "90% من وقت الشباب بيضيع على فيسبوك، و60% من الشباب يعلقون تعليقات قبيحة".



5- فيلم عن مريم

إعجاب الفنان محمد صبحي بالطالبة "مريم" جعله يؤكد استعداده لإنتاج مسلسل عن قصتها وحياتها والظروف الصعبة التي مرت بها حتى أصبحت الأولى على الثانوية العامة، ولكنه في سياق آخر أوضح أنه توقف عن العمل لتدني الذوق العام، قائلًا: "لو عملت حاجة الناس هاتقول ماعلش ده مش هايبيع".



6- ميوله الرياضية

كشف الفنان محمد صبحي عن أنه من مشجعي النادي الأهلي، ولكنه ليس متعصبًا، مؤكدًا أنه لم يغضب في أي مرة خسر فيها الأهلي، كما أنه انتقد سلوك بعض الشباب المتعصبين المشجعين لكرة القدم، وأنه يقتنع تمامًا بأن الرياضة إما غالب وإما مغلوب، لذلك لا تحزنه الخسارة.



7- البكاء على زوجته

بعد رحيل زوجته "نيفين رامز"، لم يخل أي لقاء مع الفنان محمد صبحي دون الحديث عنها وتذكرها، ودخل في موجة بكاء أمس قائلًا: "زوجتي مسافرة وأنتظر موعد الطائرة لأسافر إليها"، موضحًا أنها أصيبت بالسرطان في عام 2012، ووقتها أحس بأن مصر كلها مصابة بخلايا سرطانية، مشيرًا إلى أنها تحملته لمدة 45 عامًا، ولذلك ظل معها حتى اللحظة الأخيرة من حياتها ليرد جزءًا من فضلها عليه.

