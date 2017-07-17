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الاتحاد الأوروبي يضيف 16 اسمًا للائحة العقوبات المفروضة على سوريا

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مصراوي Masrawy

الاتحاد الأوروبي يضيف 16 اسمًا للائحة العقوبات المفروضة على سوريا

03:33 م الإثنين 17 يوليو 2017

الاتحاد الأوروبي يضيف 16 اسمًا للائحة العقوبات المفروضة على سوريا

وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون مع وزيرة خارجية

(أ ف ب):

أضاف الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، 16 اسما إلى لائحة المشمولين بعقوبات تستهدف النظام السوري لاتهامهم بالمشاركة في تطوير واستخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين.

وبذلك أضيف إلى القائمة ثمانية من ضباط الجيش وثمانية علماء، قال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان إنهم "شاركوا في نشر الأسلحة الكيماوية واستخدامها". ويمثل المجلس أعضاء الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين.

ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 67 "كيانا" سوريا قضيت بتجميد أصولها.

وقال وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون، الاثنين، في بروكسل إن القائمة الجديدة "تظهر تصميم بريطانيا وسائر أصدقائنا في أوروبا على التصرف ضد أولئك المسؤولين عن هجمات كيميائية في سوريا".

في 30 يونيو، أكد خبراء من منظمة حظر الاسلحة الدولية في تقرير استخدام غاز السارين خلال قصف قرية خان شيخون في 4 ابريل في سوريا حيث قتل 87 شخصا بينهم عدد كبير من الأطفال.

اتهم الغرب قوات السورية بشن هجوم كيماوي لكن النظام السوري وحليفته روسيا نفيا ذلك.

وتشمل العقوبات المفروضة على سوريا حظرا على النفط وقيودا على بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وقيودا على تصدير تجهيزات وتكنولوجيا.

مددت العقوبات في 29 مايو الماضي حتى 1 يونيو 2018.

والأسبوع الماضي، ندد وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف خلال زيارته لبروكسل بـ"عواقب العقوبات الأوروبية والأمريكية" المفروضة على النظام السوري.

هذا المحتوى من

AFP

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