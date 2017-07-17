أخبار عاجلة

هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي -
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

البابا تواضروس يتسلم مفتاح مدينة أسترالية تكريما له

Google+ Print
البابا تواضروس يتسلم مفتاح مدينة أسترالية تكريما له البابا تواضروس يتسلم مفتاح مدينة أسترالية تكريما له

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

​قالت صحيفة "هيرالد صن" الإسترالية، إن البابا تاوضروس -بطريرك الكرازة المرقسية- سيتسلم مفاتيح مدينة كاسي عند زيارته لأستراليا يوم 8 سبتمبر المقبل.

ولفتت الصحيفة إلى أن البابا تواضروس يعد  هو الثاني الذي يتم منحه هذا المفتاح، وقد سبقه المطران الأنبا سوريال في عام 2012، مضيفة أن سام عزيز  -عمدة المدينة الاسترالية- تقدم باقتراح بمنح المفتاح للبابا تواضروس، تكريما لجهوده المتميزة في تعزيز المحبة والسلام بين جميع الناس وحكمته في قيادة الكنيسة.

شاهد أيضا

وأشارت  إلى الهجمات الدموية التي تعرضت لها الكنائس في السنوات الأخيرة، قائلة إن "المسيحيون هم أكثر المجموعات اضطهادا في الشرق الأوسط"، مضيفة أنه "في الـ9 من أبريل هذا العام، قتل 45 شخصا وأصيب نحو 126 آخرين بعد تفجيرين انتحاريين أحدهم في كنيسة ماري جرجس بطنطا، والأخر في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وقد وقع بعد دقائق من مغادرة البابا تاوضروس للكنيسة". 

وأوضحت أنه "في مايو الماضي، تم إيقاف 28 شخصاً من الأقباط  كانوا ذاهبين إلى أحد الأديرة قرب القاهرة، وتم قتلهم، وفي يونيو، أعلنت الفيدرالية أن المسيحيين الذين رفضت طلباتهم المتعلقة باللجوء، سيعاد النظر فيها في ضوء العنف والإضطهاد الذي يتعرضون له".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون