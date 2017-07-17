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«تعليم البرلمان» تؤجل حفل تكريم أوائل الثانوية بسبب «عبد العال»

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«تعليم البرلمان» تؤجل حفل تكريم أوائل الثانوية بسبب «عبد العال» «تعليم البرلمان» تؤجل حفل تكريم أوائل الثانوية بسبب «عبد العال»

التحرير

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قررت لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، تأجيل حفل تكريم أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2016/ 2017، الذي تنظمة بمجلس النواب، برئاسة النائب جمال شيحة، على أن يُحدد موعد لاحق الأسبوع المقبل.

وقال جمال شيحة، رئيس اللجنة في تصريحات، اليوم، الاثنين، إن قرار التأجيل يأتي حرصا علي حضور دكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب حفل التكريم من جانب، ومن جانب آخر لإتاحة الفرصة لوزارة التربية والتعليم في تنظيم احتفالاتها الرسمية، لتعذر عقدهت في وقت سابق لسفر وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي.

وأضاف أنه من المحتمل فقط أن تلتقي اللجنة غدا، مع الطالبة ريم فتح الباب، الأولى على الثانوية العامة، للتأكيد على دعم اللجنة لها خلال مراحل تعليمها.

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وأوضح أن اللجنة ستعقد لقاء تشاوري، غدا، الثلاثاء، لبحث نشاطها، وتقييم آدائها خلال دور الانعقاد الثاني، وبحث المسودة الأولية لمشروع قانون التعليم قبل الجامعي المعد من جانب ، ومسودة مشروع قانون التعليم، وستسعى للاستماع لوجهات نظر كافة الأطراف المعنية والمرتبطة بالقانون.

ولفت شيحة، إلى أن اللجنة مستمرة في نشاطها خلال الإجازة البرلمانية لتكون مستعدة مع بداية دور الانعقاد الثالث.

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التحرير

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