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بكري يهاجم واشنطن بوست: «الوكيل الحصري لنشر شائعات قطر»

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بكري يهاجم واشنطن بوست: «الوكيل الحصري لنشر شائعات قطر» بكري يهاجم واشنطن بوست: «الوكيل الحصري لنشر شائعات قطر»

التحرير

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قال الكاتب الصحفي مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، إن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، الوكيل الحصري لنشر شائعات قطر، موضحا أنها أدعت مؤخرا أن حكومة الإمارات رتبت لاختراق صفحات ومواقع إخبارية قطرية في أواخر مايو الماضي.

وأضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، مع برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "إم بي سي 2": "واشنطن بوست تتولى مسئولية حملة الدفاع عن قطر في الخارج، وتبرير أفعالها الشائنة".

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وتابع: "لقاء الرئيس عبد الفتاح مع وزير خارجية الكويت يدخل فى إطار الجهود الوساطة الدولية التي تبذلها الكويت لحل الأزمة بين الدول العربية وقطر، ونقل المطالب المشروعة من الدول الأربع"، موضحا أن مصر تحمل قطر المسئولية الكاملة في دعم الإرهاب من خلال قناة الجزيرة.

واستكمل: "زيارة وزير الخارجية الكويتي لمصر بها جديد، وربما يأتي باقتراحات جديدة من قطر التي وضعت نفسها في مأزق خطير أمام كل دول العالم".

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التحرير

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