مستشار وزير النقل يكشف كواليس اختفاء السفينة الإماراتية «نور الهدى»

التحرير

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أكد الدكتور محمد علي مستشار وزير النقل للوجيستيات، أن واقعة اختفاء السفينة الإماراتية "نور الهدى" حدثت خارج نطاق المياة الاقليمية المصرية، ولا تتحمل الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أي مسئولية عن اختفاء السفينة، لافتًا إلى أن شكوى مالك السفينة للمنظمة البحرية الدولية غير صحيحة وتدين مالك السفينة ولا تدين هيئة الموانيء.

وقال مستشار وزير النقل فى تصريحات خاصه لـ"التحرير" أن السفينة نور الهدى التى ترفع علم تنزانيا وتتبع توكيل أميرة، وصلت ميناء بورتوفيق فى 27 يناير الماضي وقامت بتحميل بضائع سكر ودقيق وحصلت على أمر التمكين للسفر من هيئة السلامة البحرية فى 7 فبراير، ثم غادرت ميناء بورتوفيق فى نفس اليوم متجهه الى الصومال وعليها 16 فرد هو طاقم السفينة.

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وأوضح "علي" أنه بتاريخ 12 فبراير، ورد لهيئة مواني البحر الأحمر فاكس من راديو القصير يفيد تعرض السفينة نور الهدي للغرق بموقع 52 ميل جنوب شرق القصير ، وبتاريخ 13 فبراير ورد فاكس يفيد قطر السفينة بواسطة قاطرتين سعوديتين وتم التوجه لميناء جده السعودي ، لافتا أنه فى 13 فبراير أيضًا ورد فاكس يفيد بأن توكيل السفينة أبلغ أن السفينة لا توجد بها مشاكل وفى طريقها لميناء جده ثم جاء فاكس أخر فى نفس اليوم يفيد تعرض السفينة للغرق وأنه تم انتشال طاقمها.

واضاف، أنه بعد انقاذ طاقم السفينة انقطعت الصلة بالسفينة بعد ذلك وردت إلينا معلومات شفوية من توكيل السفينة تفيد بأن عدد 2 قطارة وبارجه سعودية تصحبان السفينة بعدما خرجت من المياة الإقليمية المصرية.