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هجومان ضد مسجدين في قرية عربية في اسرائيل

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مصراوي Masrawy

هجومان ضد مسجدين في قرية عربية في اسرائيل

03:14 م الإثنين 17 يوليو 2017

هجومان ضد مسجدين في قرية عربية في اسرائيل

شرطي من خفر الحدود الاسرائليلي يدقق في هوية فلسطين

(أ ف ب):

أُلقيت قنبلة صوتية على مسجد، وأطلق مجهولون النار باتجاه مسجد آخر الاثنين في قرية المغار العربية، بحسب قوات الشرطة الإسرائيلية التي نشرت تعزيزات فيها.

وتشهد القرية توترا بين المسلمين والدروز من السكان بعد مقتل شرطي درزي من سكانها في هجوم الأقصى، الجمعة، الذي قتل فيه شرطي درزي آخر برصاص ثلاثة من عرب اسرائيل قتلوا في الهجوم.

وأعربت الشرطة عن قلقها من حصول تصعيد.

وقالت متحدثة باسم الشرطة في بيان ان المسجدين تعرضا للهجوم قبل ساعات الفجر، مشيرة انه لم تقع اصابات، بينما تضررت أحد نوافذ المسجد الذي تعرض لاطلاق النار.

والمذهب الدرزي مذهب متفرع من الدين الإسلامي.

ويقول مسؤولون اسرائيليون ان 110 آلاف درزي يعيشون في شمال اسرائيل و20 الفا في الجولان التي تحتلها اسرائيل.

وفرضت إسرائيل الخدمة الإجبارية العسكرية عام 1957 على ابناء الطائفة الدرزية وتعاقب بالسجن كل من يرفض منهم الخدمة لأسباب قومية، خلافًا لباقي العرب الإسرائيليين.

ويقدر عدد العرب في اسرائيل بمليون و400 الف نسمة يتحدرون من 160 الف فلسطيني بقوا في اراضيهم بعد قيام دولة اسرائيل عام 1948. وهم يشكلون 17,5% من السكان ويعانون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والاسكان.

هذا المحتوى من

AFP

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