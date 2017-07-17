قوات سوريا الديموقراطية تحقق تقدمًا جديدًا في الرقة

دخان يتصاعد خلال غارة جوية على الجبهة الغربية في ا

(أ ف ب):

أعلنت قوات سوريا الديموقراطية التي تدعمها واشنطن، اليوم الإثنين، أنها استعادت السيطرة على حي جديد في الرقة، شمال سوريا، من أيدي جهاديين تنظيم داعش.

وتشن هذه القوات وهي تحالف كردي عربي عملية "درع الفرات" منذ ثمانية أشهر لاستعادة الرقة التي دخلتها في مطلع يونيو.

وأعلنت المتحدثة باسم العملية جيهان الشيخ احمد لوكالة فرانس بس "لقد تم تحرير حي اليرموك البارحة"، في إشارة الى الحي الكبير على الطرف الجنوبي الغربي للمدينة.

وتابعت المتحدثة من مدينة عين عيسى، (50 كلم شمال الرقة)، أن "الحملة مستمرة لكن هناك اشتباكات عنيفة جدا". وأضافت "نخطو خطوات ثابتة وسليمة.. المهم بالنسبة لنا ليس السرعة بل تحرير المدنيين والقضاء على داعش".

من جهته، ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان أن قوات سوريا الديموقراطية تقدمت في اليرموك لكنها لا تسيطر عليه بالكامل بعد.

وتابع المرصد أن التحالف الدولي بقيادة واشنطن يسيطر على القسم الغربي من الحي لكن معارك عنيفة تتواصل. كما أورد ان مئات المدنيين فروا من المناطق الخاضعة لسيطرة الجهاديين في المدينة الى مناطق باتت تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية في الساعات الـ24 الاخيرة.

وسيطر داعش على الرقة في بداية 2014 وفرض على سكانها أحكام الشريعة المشددة ومارس فظائع مثل قطع الرؤوس والأطراف في الساحات العامة والرجم.

حاصرت قوات سوريا الديموقراطية الرقة عدة أشهر قبل اقتحامها في 6 يونيو وباتت تسيطر على نحو 30 بالمئة منها، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره في بريطانيا.