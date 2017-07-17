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الاتحاد الأوروبي يهدد كوريا الشمالية رسميا بفرض عقوبات جديدة

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مصراوي Masrawy

الاتحاد الأوروبي يهدد رسميا بفرض عقوبات جديدة

03:07 م الإثنين 17 يوليو 2017

الاتحاد الأوروبي يهدد كوريا الشمالية رسميا بفرض عقوبات جديدة

زعيم كوريا الشمالية

بروكسل (د ب أ)

هددت ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى كوريا الشمالية رسميا بفرض عقوبات جديدة عليها بسبب تسلحها الاستراتيجي.

واتخذ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع في بروكسل قرارا اليوم الاثنين بشأن بحث القيام بردود أفعال أخرى على البرنامج الصاروخي والنووي للقيادة الشيوعية في بيونج يانج.

وجاء في قرارات الاجتماع أن اتخاذ إجراءات مثل إطلاق صواريخ عابرة للقارات الذي تم في يوم 4 تموز/يوليو الجاري، يمثل تهديدا حقيقيا للسلام والأمن في العالم.

ويساور الاتحاد الأوروبي قلق شديد بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية منذ شهور.

وكانت هناك اختبارات صاروخية عديدة محظورة من جانب مجلس الأمن الدولي وتجارب نووية أخرى قبل اختبار الصواريخ العابرة للقارات الذي تم مطلع تموز/يوليو الجاري.

وبحسب تصريحات دبلوماسيين، من الممكن أن تهدف العقوبات الإضافية إلى عدة أشياء من بينها إعاقة أية أنشطة اقتصادية لأية بعثات من كوريا الشمالية في الخارج.

ولكن فيديريكا موجيريني، الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، أوضحت أن النطاق القائم بالنسبة لفرض عقوبات أوروبية إضافية لا يزال صغيرا.

وقالت إنه ليس هناك أي دولة أخرى مفروض ضدها عقوبات صارمة على هذا النحو حاليا مثل كوريا الشمالية.

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