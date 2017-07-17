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إصابة 4 في إطلاق نار بمقهى في مدينة مايوركا الإسبانية

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مصراوي Masrawy

إصابة 4 في إطلاق نار بمقهى في مدينة مايوركا الإسبانية

03:06 م الإثنين 17 يوليو 2017

إصابة 4 في إطلاق نار بمقهى في مدينة مايوركا الإسبانية

بالما، إسبانيا (د ب أ)
أصيب أربعة أشخاص بإصابات طفيفة إثر وقوع تبادل لإطلاق النار في مقهى بمنتجع بيجويرا السياحي في غرب بالما عاصمة مايوركا.

وأفادت صحيفة مايوركا زايتونج التي تصدر باللغة الألمانية أن ثلاث سيدات وفتاة أصبن، وجرى علاجهن في موقع الحادث. وأفادت مجلة مايوركا التي تصدر باللغة الألمانية أيضا أن ألمانيين كانا من بين المصابين.

وقد وقع الحادث مساء أمس الأحد في مقهى في الشارع الرئيسي بالمنتجع الإسباني، الذي يحظى بشهرة بين السائحين الألمان.

وتردد أنه عقب حدوث مشادة بين رجلين، قام أحدهما بجلب سلاح، وتم بعد ذلك سماع دوى طلقات نارية.

وأفادت صحيفة دياريو دي مايوركا التي تصدر باللغة الإسبانية أنه تم السيطرة على المهاجم المشتبه به، الذي يعتقد أنه إسباني ولديه سوابق سابقة، بعدما أبدى مقاومة عنيفة.

ولم يتضح على الفور تفاصيل حول خلفية المشادة وإطلاق النار، وقد فتحت الشرطة تحقيقا في الواقعة.

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