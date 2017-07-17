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بالصور.. أهالي بكفر الشيخ يقطعون الطريق بسبب "البطاقات التموينية"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. أهالي بكفر الشيخ يقطعون الطريق بسبب "البطاقات التموينية"

03:10 م الإثنين 17 يوليو 2017

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

قطع العشرات من أهالي قرية الزيني في سيدي سالم، اليوم الأثنين، طريق "سيدي سالم - سد خميس" بسياراتهم ومعداتهم الزراعية، ومنعوا السيارات والمارة من المرور، اعتراضًا على عدم وصول البطاقات الذكية، المخصصة لصرف المقررات التموينية، إلى الآن.

انتقل المهندس سيد توفيق، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، برفقة محسن مخلوف، مدير عام إدارة تموين بالمركز، وناصر عبد الهادي، نائب رئيس المدينة، وعادل الغباشي، مدير إدارة العلاقات العامة بمجلس المدينة، والتقوا بالأهالي، للتعرف على حقيقة مشاكلهم، والتى بشأنها قطعوا الطريق، للعمل على حلها.

أبدى الأهالى تضررهم من عدم وصول البطاقات الذكية الخاصة بصرف مقرراتهم التموينية، منذ تقديمهم طلبات استخراج بطاقات بديلة، بعد فقدان القديمة، موضحين أنهم تقدموا أكثر من مرة لمكتب التابعين له، فكان الرد: "لسة البطاقات لم تأت من الوزارة"، وأضافوا أن هذا الأمر استمر شهورًا دون صرف مقررات تموينية لهم".

ووعد رئيس المركز، أهالي قرية الزيني بحل هذه المشكلة، من خلال استعجال البطاقات التموينية الخاصة بهم، وكلّف مدير إدارة التموين، بالتواصل مع مديرية التموين بكفر الشيخ، لمطالبة الشركة المنوط لها إصدار البطاقات الذكية، بسرعة إرسالها، والاستعلام عن سبب تأخيرها، ونجح رئيس المدينة ومرافقوه في إقناع الأهالى بفتح الطريق.

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