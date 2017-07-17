كيف تحافظين على شعرك من مياه البحر؟

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ونحن على مشارف شهري أغسطس وسبتمبر، يهرب الجميع من ارتفاع الرطوبة وحرارة الشمس، والتي بدورها تؤذي البشرة والشعر، إلى المصايف والبحار لتضر الشعر هي الأخرى، ويقدم موقع "ومانيتي" خطوات ونصائح للحفاظ على شعرك أثناء فترة الصيف، وبخاصة عند ذهابك لقضاء وقت سعيد في المصيف:

1- قومي بتدليك شعرك يوميا قبل ذهابك للمصيف، وذلك لتنشيط الدورة الدموية فى الرأس التي تساعد على تحسين صحة شعرك من خلال تعزيز وصول الأكسجين والغذاء إلى فروة رأسك، لمحاولة الموازنة بين تعزيز صحته قبل المصيف والتعرض للملح والرمل والشمس.



2- أريحي شعرك كل فترة من استخدام مصففات الشعرالمجهدة وكثرة الصبغات، فحرارة المصففات تضره وتقصفه وتمنعه من التنفس وتحول بينه وبين استعادة حيويته ولمعانه.



3- قبل توجهك للبحر والتعرض للمياه المالحة، اغسلى شعرك بالمياه العادية جيدا، بحيث تصل المياه إلى جذور الشعر وتتخللها قبل نزولك البحر، لعمل طبقة عازلة بين فروة رأسك ومياه البحر المالحة لتقليل امتصاص ملح البحر والمواد المضرة بالشعر قدر الإمكان.



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4- الشمس الحارقة.. تجنبى نزول البحر فى الفترة ما بين الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة ظهرا، لأن أشعة الشمس تصل إلى أقصى درجات ضررها وإحراقها للجلد في هذا الوقت، وينصح بنزول البحر ما بين السادسة صباحا وحتى الثامنة، حيث تصدر الشمس أشعتها المفيدة للجسم.



5- لتجنب تأثير الرمال الضار على الشعر، احرصى على تغطية شعرك باستخدام غطاء الرأس البلاستيكي "الإسترتش" للحفاظ عليه من الجفاف والتقصف بسبب الملح والشمس ومن تغيير اللون وتجنب تخزين ذرات الرمل فى الرأس والتي ستؤدي لالتهابها.



6- بعد الخروج من البحر.. احرصى على ترطيب شعرك وتغذيته من العمق من خلال استخدام حمامات الزيت والكريمات والسيرم والخلطات الطبيعية المغذية والمعالجة، ويقول خبراء التجميل إن أفضل وقت لوضع هذه الخلطات قبل النوم، ليتغذى عليها الشعر طوال الليل، مع تغطيته جيدا وغسله بالماء الفاتر بدون أي إضافات عليه.

