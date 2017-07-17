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الكرملين يعلن عن تضارب في المعلومات حول مقتل البغدادي

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مصراوي Masrawy

الكرملين يعلن عن تضارب في المعلومات حول مقتل البغدادي

02:55 م الإثنين 17 يوليو 2017

الكرملين يعلن عن تضارب في المعلومات حول مقتل البغدادي

ابو بكر البغدادي في صورة من الارشيف.

(أ ف ب):

أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، عن تضارب في المعلومات التي تلقاها حول مقتل زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي، الذي رجّح الجيش الروسي مقتله في يونيو وأعلنه المرصد السوري لحقوق الانسان الأسبوع الماضي.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحفيين "المعلومات التي تصلنا متناقضة وتقوم وكالات استخباراتنا بالتحقق منها" مضيفًا "ليس لدينا معلومات أكيدة".

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، بمقتل البغدادي غداة إغلان العراق النصر على الجهاديين في مدينة الموصل. وقال المرصد الذي يستند إلى شبكات مصادر واسعة في سوريا، إن لديه معلومات من قيادات في تنظيم داعش تؤكد مقتل البغدادي لكن بدون ان يتسن له تحديد مكان أو موعد او ظروف حصول ذلك.

وخلال الأشهر الأخيرة انتشرت العديد من الشائعات حول مقتل البغدادي.

وأعلن الجيش الروسي في 22 يونيو أنه يحاول التأكد من مقتل البغدادي في غارة جوية روسية في سوريا في مايو.

وأعلنت الولايات المتحدة من جهتها أن ليس بوسعها تأكيد او نفي مقتل البغدادي الذي رصدت واشنطن 25 مليون دولار لمن يحدد مكانه أو يقتله.

وظل البغدادي متواريًا عن الأنظار حيث ترددت شائعات تفيد بأنه تنقل مرارا في المناطق التي يسيطر عليها تنظيمه بين جانبي الحدود العراقية السورية.

وكان الظهور العلني الوحيد للبغدادي، وهو من مواليد العراق ويبلغ من العمر 46 عاما، في يوليو 2014 لدى تأديته الصلاة في جامع النوري الكبير بغرب الموصل حيث أعلن إقامة "الخلافة" في مناطق واسعة من العراق وسوريا.

هذا المحتوى من

AFP

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