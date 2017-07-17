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وزير الأوقاف يقرر إحالة وكيل أوقاف الجيزة للتحقيق

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مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف يقرر إحالة وكيل أوقاف الجيزة للتحقيق

03:05 م الإثنين 17 يوليو 2017

وزير الأوقاف يقرر إحالة وكيل أوقاف الجيزة للتحقيق

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إحالة الشيخ عبد الناصر بليح وكيل مديرية أوقاف الجيزة للتحقيق، لما نُسب إليه من تصريحات إعلامية.

كان الشيخ عبدالناصر بليح قد صرح لبعض المواقع بالأمس، حول استخدام بعض مساجد الوراق للتحريض ضد الجيش والشرطة، خلال إزالة التعديات على أراضي الدولة.

وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم الإثنين، أنها ستحيل إلى النيابة المختصة أي شخص أو مسئول بالأوقاف يدلي بأي تصريحات إعلامية دون تحقق أو في غير ما كلف به، أو لم يكن مصرحًا له بذلك، نظرًا لأهمية دقة الكلمة وخطورتها الشديدة.

ومن جانبه، قال الشيخ عبدالناصر بُليح وكيل مديرية أوقاف الجيزة، إنه لم يصرح لأي وسيلة إعلامية عن أي شئ يخص العمل.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه حصل على إجازة من عمله يومي الأحد والاثنين، ولم يتحدث لوسائل الإعلام نهائيا.​

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