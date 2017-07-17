"المحرصاوي": تجديد الثقة في المركز الإعلامي لجامعة الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتجديد الثقة في المركز الإعلامي للجامعة.

وأوضحت جامعة الأزهر، في بيان لها اليوم الاثنين، أن القرار تجديد الثقة في أعضاء المركز الإعلامي القدامى، مع إضافة عناصر جديدة، وهم الدكتور أحمد زارع مديرا للمركز ومتحدثا رسميا، حسام شاكر منسقا إعلاميا لكليات الجامعة والوافدين، محمد سيد محمد منسقا إعلاميا لإدارات الجامعة ومجمع البحوث، محمد خليفة محمد منسقا للإنتاج الإعلامي والتصميم، محمد عبدالغفار زهرة منسقا لشئون الرصد والمتابعة، حامد سعد عبدالمنعم منسقا إعلاميا لمستشفيات الجامعة والمشيخة ودار الإفتاء، ومحمد طارق أبواليزيد مسئولا عن وحدة التصوير.

وأشارت الجامعة، إلى أن تشكيل المركز يهدف إلى تطوير وتقسيم العمل به إلى تخصصات متنوعة يتولى كل عضو فيها مسئولية قطاع داخل الجامعة إضافة للتواصل مع وسائل الإعلام وتيسير مهامهم لنقل صورة صحيحة للرأي العام.​

وأوضحت الجامعة، أن المركز الإعلامي هو الجهة الوحيدة المناط بها التواصل والتنسيق مع وسائل الإعلام فيما يخص أنشطة كليات الجامعة وقطاعاتها المختلفة.

يأتي القرار تزامنا مع حركة التطوير التي يتبناها الدكتور محمد المحرصاوي داخل الجامعة للاستفادة من الكوادر والخبرات المتميزة بها .

كان الدكتور محمد المحرصاوي، قد أصدر قرارا بغلق المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، وإسناد الأمر للعلاقات العامة، لحين تشكيل مجلس جديد.​