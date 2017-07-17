لرسوب 372 طالبًا.. أولياء أمور مدرسة بطوخ يتقدمون بشكوى للمحافظ

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تقدم عدد من أولياء أمور مدرسة طوخ الإعدادية بنين بالقليوبية، بشكوى جماعية إلى اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، عقب إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني للصف الأول والثاني الإعدادي، والتي أسفرت عن رسوب 372 طالبًا من مدرسة واحدة.

وهدد أولياء الأمور بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المدرسة، مطالبين المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بسرعة التدخل وحل تلك الأزمة حفاظًا على مستقل أبنائهم الطلاب.

من جانبه، أكد مصدر داخل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن نسبة النجاح في الدورين الأول والثاني بالصفين الأول والثاني، وصلت إلى 61%، مشيرًا إلى أن النجاح والرسوب يحدّده مجهود الطالب نفسه وليس إدارة المدرسة.

وأضاف المصدر، أن باب التقدم للتظلمات مفتوح، طبقًا للقانون، ويجري فحص كافة التظلمات من خلال الموجهين الأوائل للمادة التي يتظلم منها الطالب، مشيرًا إلى أن لجنة المتابعة تقوم بمهام أعمالها في متابعة الامتحانات على مدارس جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.