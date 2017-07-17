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الأمم المتحدة ترصد زيادة عدد ضحايا الصراع الأفغاني المدنيين

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مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة ترصد زيادة عدد ضحايا الصراع الأفغاني المدنيين

02:45 م الإثنين 17 يوليو 2017

الأمم المتحدة ترصد زيادة عدد ضحايا الصراع الأفغاني المدنيين

كابول (د ب أ)
أفاد تقرير نصف سنوي جديد لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان "يوناما" اليوم الاثنين بأن عدد المدنيين الذين يقتلون جراء الحرب المستمرة في أفغانستان، لا يزال مرتفعا للعام الثاني على التوالي.

ووفقا للتقرير ، قتل إجمالي 1662 مدنيا أفغانيا، وأصيب 3581 مدنيا آخرون في الفترة من يناير حتى يونيو هذا العام ، كما أضاف التقرير أن عدد القتلى زاد بنسبة 2 في المئة مع تراجع أعداد المصابين بنسبة 1 في المئة.

وأشار التقرير إلى أن عدد القتلى من النساء ارتفع بنسبة 23 في المئة، فيما ارتفع عدد القتلى من الأطفال بنسبة 1 في المئة.

وعزا التقرير وقوع ما نسبته 67 في المئة من الخسائر البشرية نحو 1141 قتيلا و2348 مصابا خلال هذه الفترة إلى العمليات التي تستهدف قوات ، وعلى رأسها عمليات طالبان.

وتمثل هذه الأعداد زيادة بنسبة 12 في المئة عنها في الفترة نفسها من عام 2016 ، وألقي باللوم على طالبان في سقوط 43 في المئة من الضحايا، وعلى داعش في سقوط 5 في المئة من الضحايا، وعلى مهاجمين مجهولين في سقوط باقي الضحايا.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ،زيد رعد الحسين، إن "كل من هذه البيانات المتعلقة بالضحايا يعكس أسرة مفككة وصدمة ومعاناة لا يمكن تخيلها، وانتهاكا وحشيا للحقوق الإنسانية".

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