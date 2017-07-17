تركيا تدشن لجنة للتحقيق في إقالة عشرات الآلاف منذ الانقلاب

اسطنبول (د ب أ)

دشنت السلطات التركية اليوم الاثنين لجنة للتحقيق ومراجعة موقف من تم فصلهم من القطاع العام منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت العام الماضي.

ووفقا لبيانات الحكومة، فقد تم تسريح أكثر من 142 ألف شخص من وظائفهم في القطاع العام والجيش في ظل حالة الطوارئ التي تم إعلانها في تركيا بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت العام الماضي.

وذكرت محطة "سي.إن.إن. تورك" اليوم أن اللجنة ستقوم بتلقي الاعتراضات من المفصولين لتحديد من منهم يمكن إعادته إلى عمله أو تعويضه. وأمام المفصولين شهران للاستئناف أمام اللجنة.

وكان الآلاف منهم قد قام بالفعل بالاستئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأعلنت وزارة العدل التركية أن المحكمة رفضت نصف حوالي 25 ألف طلب قدمها مواطنون أتراك لها.

ولم يصدر على الفور تعليق من المحكمة الأوروبية.

وتتهم السلطات رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن بالتخطيط للانقلاب، وتقول إن عمليات الفصل من الوظائف تستهدف أنصاره. وينفي جولن تورطه في المحاولة الانقلابية.