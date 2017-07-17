وزير الآثار يتفقد طريق الكباش بالأقصر

كتبت- نسمة فرج:

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم الإثنين، إلى مدينة الأقصر لتفقد بعض المواقع الآثرية بالمحافظة، حيث رافقه خلال الجولة محمد بدر، محافظ الأقصر وسكرتير عام المحافظة، ومحمد عبدالعزيز مدير عام آثار مصر العليا، ومصطفى وزيري، المشرف العام على آثار الأقصر.

وأوضح دكتور شريف عبد المنعم، معاون وزير الآثار لشئون تطوير المواقع الأثرية، أن العناني بدأ جولته بتفقد أعمال وزارة الآثار بمنطقة القرنه ومتابعة سير العمل الاثري بها، كما تفقد منطقة وادي الملوك للوقوف على أخر تطورات العمل بمشروع إنارة منطقة وادي الملوك.

ومن جانبة قال الدكتور مصطفى، وزيري أنه من المقرر أن تشمل زيارة الوزير تفقد مشروع ترميم و تطوير طريق الكباش أو ما يعرف بطريق أبو الهول لمتابعة استئناف أعمال التطوير والترميم به وذلك بعد توقفة منذ عام ٢٠١١ في أعقاب أحداث ثورة 25 يناير لعدم وجود اعتمادات مالية كافية.

و أشار المشرف العام على آثار الأقصر إلى أن الوزارة قد أجريت عام 2005 الدراسات اللازمة لإحياء طريق الكباش بين معبدي الأقصر و الكرنك وقد بدأ العمل الفعلي به عام 2007 حيث انتهت الوزارة من اكثر من 60% من أعمال التطوير.

وأكد وزيري أنه تم توافر الاعتمادات المالية اللازمة حيث ستبدأ اعمال التطوير فورّا.

يذكر أن طريق الكباش هو طريق الاحتفالات على طول طريق بين معبدي الكرنك و الأقصر لتمجيد الآلهه آمون و موت و خنسو، و يبلغ طولة 2.700 كم ويحتوي على 1200 تمثال لابي الهول بجسم أسد و رأس آدمي. و قد بدأ بناء هذا الطريق كان في عصر الملك أمنحتب الثالث وانتهى في عصر نكتانبو الاول حيث ساهم في بناءه 8 ملوك.