الفراولة تحمى الجسم من الأورام وتقى المرأة من سرطان الثدى

الفاكهة غذاء ودواء، لأنها تنشط الجهاز المناعى للإنسان فيقاوم الأمراض والفيروسات لاحتوائها على الكثير من الفيتامينات والمعادن التى يحتاجها الجسم للعمليات الحيوية، وتعتبر الفراولة الأكثر انتشارا فى العالم وذلك لأهميتها الغذائية.

تقول الدكتورة سهام صلاح الدين الهوارى أستاذ العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة القاهرة الفراولة، يمكن أن تعطى الإنسان احتياجاته اليومية من فيتامين ج الذى يعتبر كمضاد فعال للأكسدة وله القدرة على تقوية جهاز المناعة، كما أنه يساعد الجسم على امتصاص الحديد والذى يمثل أهمية خاصة للمرأة والفراولة غنية بمحتوياتها من البوتاسيوم والمنجنيز وحمض الفوليك، لذا ننصح بعصير الفراولة أو تناولها لعلاج الروماتيزم وحالات فقر الدم وثمار الفراولة منقية للدم ومدرة للبول وأحيانا قد تسبب حساسية لبعض الأشخاص وننصح بعدم تناولها للأشخاص الذين يعانون من الحساسية لثمار الفراولة، وفى هذه الحالة ننصح الأشخاص الذين يشتكون من الحساسية أثناء تناول الفراولة بشرب كوب من النعناع، وأحيانا قد يحدث التهابات فى القولون عند بعض الأشخاص الذين يشتكون من القولون فننصحهم بعدم تناول الفراولة.

وبالنسبة للمرأة فيمكنها استعمال ثمار الفراولة مع زلال البيض للبشرة الدهنية أو استعمال ثمار الفراولة وصفار البيض للبشرة الجافة لعمل قناع للبشرة رائع لمدة نصف ساعة ثم غسله بماء فاتر فتكسب المرأة بشرة ناعمة وجميلة وتحتوى ثمار الفراولة على مشتقات حمض كافييك ومواد فلافونيدية ومواد قابضة وحمض "ايلاجيك بروانفوسينيدين "والفراولة تقى من الإصابة بالسرطان وخاصة سرطان الثدى، ولذا ننصح المرأة بتناولها للوقاية من هذا المرض، وننصح بتناول عصير الفراولة، لأنها تحتوى على ماء وبروتين وألياف ودهنيات وسكريات، مما يفيد صحة الإنسان لذلك فهى غذاء ودواء.

أما أوراق الفراولة فلها فوائد عديدة ويمكن استخدامها فى علاج التهاب المفاصل وعلاج الإسهال وأمراض الكبد والصفراء والنقرس وحصى الكلى، كما أنها مدرة للبول والمواد القابضة الموجودة فى الأوراق يمكن أن تفيد فى التهابات الفم وعلاج الإسهال، ويمكن استعمال هذا المغلى أيضا كغرغرة للفم فى حالات التهاب اللثة لاحتواء الأوراق على المواد القابضة.

ويمكن لربة الأسرة إحضار أوراق الفراولة وغسلها جيدا وتجفيفها ووضعها فى الهواء الطلق لتجفيفها تماما ثم يتم طحنها واستعمالها، وتجرى أبحاث بكلية الصيدلة على 5 أنواع من الفراولة.

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