القبض على ربة منزل بالزاوية الحمراء.. استدرجت 5 أطفال وسرقت قرطهم الذهبي

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقى رجال مباحث الزاوية الحمراء، القبض على ربة منزل، استدرجت طفلة 7 سنوات لسرقة قرطها الذهبي بمنطقة الزاوية الحمراء، وأمر اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة بإحالتها إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

تفاصيل الواقعة بدأت أثناء مرور قوة من مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بقيادة المقدم حسام ناصر بشارع التكرير تمكنت من ضبط (جيهان ع م وشهرتها سماح، 35 سنة، ربة منزل)، حاولت استدراج طفلة تدعى شروق 7 سنوات، والاستيلاء على قرطها الذهبي.

ألقت الشرطة القبض على المتهمة، وتم اقتيادها إلى قسم الشرطة، واتهمها 5 مواطنين باستدراج أطفالهم، وسرقة متعلقاتهم، وقرطهم الذهبي.

اعترفت المتهمة أمام العميد أحمد خيري مفتش مباحث قطاع شمال القاهرة بارتكاب الواقعة، وأنها باعت المسروقات لمرورها واعتادت ممارسة تلك الوقائع لمرورها بأزمات مالية.

تحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بمباشرة التحقيقات.