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رفض استئناف 3 من مؤسسي "اتحاد الجرابيع" على حبسهم 15يومًا

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مصراوي Masrawy

رفض استئناف 3 من مؤسسي "اتحاد الجرابيع" على حبسهم 15يومًا

02:37 م الإثنين 17 يوليو 2017

كتب – محمود السعيد:
قررت غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، رفض استئناف 3 من مؤسسي "اتحاد الجرابيع" على قرار تجديد حبسهم 15يومًا بتهمة التحريض على التظاهر ضد الغلاء.

وحددت المحكمة جلسة 26 يوليو الجاري، لنظر أمر الحبس.
ودفع المحاميان أسامة الجوهري ومحمد ناصف خلال الجلسة، دفاع عن سارة مهني، ومها مجدي وأحمد نصر الدين، بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بشأنهم، مطالبًا باستبدال الحبس بأية تدابير احترازية، مراعاة لظروف المتهمين.

وكانت نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول للنيابات، قررت تجديد حبس 6 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بتأسيس حركة تدعى "اتحاد الجرابيع" للتحريض على التظاهر ضد الغلاء.

والمحبوسون في القضية هم: نانسي كمال، وسارة مهني، ومها مجدي، وإيناس إبراهيم، وأحمد نصر، مهندس سوفت وير، ومحمد محفوظ.

نسبت النيابة للمتهمين اتهامات بالتحريض على التظاهر والانضمام لجماعة محظورة (اتحاد الجرابيع)، والترويج لأفكار إرهابية، ونشر أخبار كاذبة عن طريق الفيس بوك، وتلقي تمويلات لتنفيذ جرائم إرهابية، وحيازة محررات ومطبوعات لنشر أخبار كاذبة تهدف لتعطيل أحكام القانون والدستور، وإثارة الشعب ضد اتفاقية ترسيم الحدود، والمعروفة بـ"تيران وصنافير".

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين بتأسيس "اتحاد الجرابيع" خلال تجمعهم بحديقة الأزهر بمدينة نصر، الخميس الماضي، وتم إحالتهم للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.

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