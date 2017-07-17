القمة 114.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك

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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، المدير الفني للفريق، على ملامح تشكيل فريقه الذي سيواجه نظيره الزمالك، مساء اليوم الإثنين، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من مسابقة الدوري العام.

ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

- حراسة المرمى: شريف إكرامي.

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- خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - سعد سمير - أحمد فتحي.

- خط الوسط: حسام عاشور - عمرو السولية - عبدالله السعيد.

- خط الهجوم: مؤمن زكريا - جونيور أجاي - عمرو جمال.