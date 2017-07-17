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القمة 114.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك

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القمة 114.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك القمة 114.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك

التحرير

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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، المدير الفني للفريق، على ملامح تشكيل فريقه الذي سيواجه نظيره ، مساء اليوم الإثنين، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من مسابقة الدوري العام.

ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

- حراسة المرمى: شريف إكرامي.

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- خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - سعد سمير - أحمد فتحي.

- خط الوسط: حسام عاشور - عمرو السولية - عبدالله السعيد.

- خط الهجوم: مؤمن زكريا - جونيور أجاي - عمرو جمال.

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التحرير

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