القمة 114.. برنامج الزمالك قبل لقاء الأهلي

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أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن برنامج الفريق قبل مواجهة الأهلي فى الجولة 34 للدوري الممتاز، التى تقام في الثامنة مساء اليوم على استاد برج العرب.

حيث قرر البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق أن يكون موعد الغداء في الساعة الثالثة عصرًا، ثم المحاضرة الفنية واختيار التشكيل في الخامسه والنصف مساءً.

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كما تقرر أن يتوجه الفريق إلى استاد برج العرب في السادسة مساءً، استعدادًا لللقاء الذي ينطلق في تمام الثامنة مساًء.

الجدير بالذكر أن الأهلي حسم لقب الدوري لصالحه قبل نهاية المسابقة بـ4 أسابيع، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول المسابقة.