المتحدث العسكري: ضبط 22 عربة دفع رباعي على الحدود الغربية

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كتب- مصطفى المنشاوي:

تمكنت القوات المسلحة من ضبط 22 عربة دفع رباعي، و28 شخصا اثناء محاولتهم تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية على الحدود الغربية.

وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، اليوم الإثنين، إنه فى إطار جهود القوات المسلحة للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية وجهت قوات حرس الحدود جهودها فى ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين.

وأضاف المتحدث العسكري في بيان له، أنه بناءً على معلومات مؤكدة قامت عناصر حرس الحدود بتنفيذ داوريات برية مركزة بمنطقة بحر الرمال الأعظم على الحدود الغربية خلال الفترة من1 إلى 15 يوليو الجاري، تم ضبط 22 عربة دفع رباعى و28 مصرى أثناء محاولتهم تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية.

هذا وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات بواسطة الجهات المعنية.