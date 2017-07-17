متى يعتبر الأمر خطيرًا في حالة نزيف الأنف لدى طفلك؟ وهكذا توقفينه

متى يعتبر الأمر خطيرًا في حالة نزيف الأنف لدى طفلك

كتبت- هاجر حاتم:

حالات "نزيف الأنف" في مرحلة الطفولة، أمر لا يقلق منه الأطباء في الغالب. ولكن مع ذلك يجب عليك تعلم الطريقة الصحيحة لإيقاف هذا النزيف حتى لا يزداد الوضع سوءًا، بحسب ما نشره موقع "webmd".

- بالبداية يجب إمالة الطفل قليلًا إلى الأمام، وليس كما هو شائع بأن يقوم الطفل برفع رأسه إلى الوراء، فهذه الحركة بإمكانها أن تسبب تجلط للدم في أنف طفلك، وتجمعه في حلقه أيضًا.

-لاتقومي بإدخال أي شيء في أنف طفلك، مثل القطن أو المناديل، كما يجب أن تطلبي من طفلك ألا يقوم بإدخال إصبعه في أنفه، أو النفخ في أنفه، لساعات بعد حدوث النزيف.

-يمكن وضع يدك في ظهر طفلك، وأن تقومي بلطف بإمالته قليلًا، حتى يدرك الوضعية الصحيحة، في حالة حدوث النزيف.

إذا تجمع دم في حلق الطفل، إطلبي من طفلك أن يقوم ببصقه، ولا يبتلعه، حتى لا يتسبب بحدوث أوجاع في المعدة.

متى يجب أن تقلقِ؟

- إذا كان طفلكِ أقل من عمر سنتين.

-إذا استمر النزيف لأكثر من 30 دقيقة متواصلة.

- إذا جاء النزيف مباشرة بعد احدى الإصابات في الرأس أو الأنف.

- إذا ابتلع طفلكِ كمية كبيرة من الدم، وتسبب ذلك في تقيأه.