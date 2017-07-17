حيلة سوداني لتضليل المباحث.. سرق فيلا خاله وكسر الشباك لإبعاد الشبهة عنه

كتب - فتحي سليمان:

ألقى رجال مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، القبض على طالبين أحدهما سوداني الجنسية سرقا شقة مهندس بترول، خال المتهم السوداني، واعترفا بارتكاب الواقعة.

ومن جانبه أمر اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، بإحالتهما للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.

التفاصيل بدأت أثناء مرور فرقة من مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بقيادة المقدم عمرو الوكيل رئيس مباحث القسم، ضبط (عابدين ع 20 سنة، سوداني الجنسية) طالب ومقيم منطقة النزهة، و(إسلام ع ب 20 سنة) طالب ومقيم بمنطقة النزهة، بحوزتهما شاشة LCD ماركة سامسونج، وجهاز ريسيفر، و2 جهاز إي باد، وجهاز كمبيوتر لاب توب، وحقيبة سوداء بداخلها كاميرا ماركة كانون، وأسلاك كهربائية، وأجهزة، وكيبورد كمبيوتر، وسماعة.

اعترف المتهم الأول أمام العميد سامح الحميلي رئيس قطاع مباحث القاهرة الجديدة بسرقة خال المتهم الأول يدعى محمد داود 41 سنة مهندس بترول سوداني الجنسية ومقيم خارج البلاد.

أضاف المتهم أنه تمكن في وقت سابق من استخراج نسخة من الفيلا دون علم خاله ونظراً لمروره بضائقة مالية خطط لسرقة محتوياتها مستغلاً سفر المجني عليه خارج البلاد.

وأوضح المتهم أنه عقب الاستيلاء على المضبوطات كسر شباك المطبخ لتضليل رجال البحث ودرأ الشبهة عن نفسه.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.