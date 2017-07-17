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تشييع جثمان «شهيد سيناء» في جنازة عسكرية بالشرقية

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تشييع جثمان «شهيد سيناء» في جنازة عسكرية بالشرقية تشييع جثمان «شهيد سيناء» في جنازة عسكرية بالشرقية

التحرير

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شيع المئات من أهالي قرية «الحمادين»، التابعة لمركز فاقوس، محافظة الشرقية، اليوم الإثنين، جثمان الشهيد السيد محمد علي حسن، في جنازة عسكرية، تقدمها اللواء محمد ناجي، حكمدار الشرق بمديرية أمن الشرقية.

حضر جثمان الشهيد ملفوفا بالعلم المصري، فيما أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه بالمسجد الكبير بالقرية، قبل تشييعه إلى مثواه الأخير ودفنه بمقابر الأسرة بالقرية.

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وردد المشاركون في الجنازة هتافات تندد بالأعمال الإرهابية، مطالبين بالقصاص لدماء الشهداء.
 
كان السيد محمد علي حسن، 42 عاما، أمين شرطة من قوة مديرية أمن شمال سيناء، استشهد، أمس الأحد، في أثناء تواجده بخدمته الأمنية بشمال سيناء، إثر هجوم إرهابي بأعيرة نارية على الكمين.

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