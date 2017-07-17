المتحدث العسكري: ضبط 22 سيارة غير خالصة الرسوم الجمركية

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أصدر المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد تامر رفاعي، بيانا، أعلن فيه ورود معلومات مؤكدة إلى عناصر حرس الحدود بتهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، فنفذت دوريات برية مركزة بمنطقة بحر الرمال الأعظم على الحدود الغربية خلال الفترة من 1 إلى 15 يوليو الجاري.

وقال المتحدث العسكري، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، إن قوات حرس الحدود تمكنت من ضبط 22 سيارة دفع رباعي، و28 مصريا، في أثناء محاولتهم تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية.

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