مسؤول تنسيق الإسكندرية: تخصيص 8 أفرع لاستقبال رغبات الطلاب

التحرير

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بدأت مكاتب تنسيق القبول بالجامعات بجامعة الإسكندرية اليوم الأحد، استقبال الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة للترشح للمعاهد والكليات للعام الدراسي الجديد 2017/2018 ضمن تنسيق المرحلة الأولى الذي من المقرر أن يستمر حتى الجمعة المقبلة.

وشهدت مكاتب التنسيق إقبالًا محدودًا من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الراغبين في تسجيل رغباتهم عبر أجهزة الحاسب الآلي بمكاتب التنسيق.

قالت سلوى حسانين - مسؤول مكتب تنسيق جامعة الإسكندرية فى تصريحات لـ"التحرير": إن "طلاب المرحلة الأولى – الشريحة الأولى بدأوا اليوم تدوين رغباتهم عبر أجهزة الحاسب الآلي بمكاتب الجامعة"، مشيرة إلى أن الشريحة الأولى تبدأ من الحاصلين على مجموع 392 درجة أي 95،6% لشعبة "علمى علوم" و 376 درجة أي 91.7% بالنسبة لشعبة "علمى رياضة" و80% لشعبة "الأدبي".

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ونوهت إلى أن مجلس إدارة الجامعة برئاسة الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ومحمد زكريا أمين عام الجامعة أكدوا على ضرورة توفير سبل الراحة للطلاب والعمل على تسهيل عملية التدوين، مشيرة إلى أن المكاتب تعمل حتى تمام الثالثة عصرًا، ويمكن للطلاب تدوين رغباتهم خارج مكاتب الكلية - لكنها توقعت تزايد الإقبال على مكاتب الجامعة بسبب شرط توافر الطابعة، موضحة أنه يمكن التعديل والحذف والإضافة بحسب رغبات الطلاب حتى موعد انتهاء المرحلة الأولى.

وأوضحت "حسانين" أنه تم تخصيص 8 أفرع تتبع مكاتب التنسيق لاسقبال رغبات الطلاب وتم توزيعها كالأتى: فى كليات "الآداب والحقوق والتربية والتجارة" داخل المجمع النظري بمنطقة الأزاريطة، وكليتي العلوم بمنطقتي الشاطبي وكلية الهندسة بمنطقة الشاطبي وكلية التربية الرياضية للبنين بأبو قير والمدينة الجامعية بسموحة.

وتابعت "أنه تم إنشاء غرفة عمليات سريعة لتفريغ رغبات الطلاب وكذلك غرفة طوارئ لتلقي الشكاوى والدخول على الخط الساخن"، مشيرة إلى أن مكتب التنسيق المخصص لاستقبال رغبات الطلاب يحتوي على 7 أجهزة كمبيوتر، ودكتور مشرف عام على عملية التسجيل و3 معيدين و8 إداريين فى كل مكتب، لمساعدة الطلاب على ملئ البيانات عبر الحاسب الآلي.