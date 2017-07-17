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«محلية النواب» تزور جزيرة الوراق للوقوف على حقيقة الأحداث

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«محلية النواب» تزور جزيرة الوراق للوقوف على حقيقة الأحداث «محلية النواب» تزور جزيرة الوراق للوقوف على حقيقة الأحداث

التحرير

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قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هيئة مكتب اللجنة بصدد تنظيم زيارة عاجلة لجزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، بعد الأحداث التي شهدتها أمس الأحد، بين المواطنين وقوات الأمن.

وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم، الإثنين، أن اللجنة تابعت ما حدث أمس بين قوات الأمن ومواطنين، وكافة التداعيات التي طرأت بشأنها، الأمر الذي استوجب التنسيق بين هيئة مكتب اللجنة، ونواب الدائرة، للقيام بزيارة على أرض الواقع لرصد حقيقة الأوضاع، للاستماع للمواطنين.

ولفت إلى أنه كان يجب عدم إغفال تراكمات الأحداث بشأن هذه الجزيرة منذ السنوات الماضية، مع ضرورة وضع الاعتبار للأحكام القانونية وهيبة الدولة، موضحا أنه كان من الواجب التوازن بين الواقع الإنساني والاجتماعي لسكان هذه الجزيرة، وبين الواقع القانوني والتشريعي.

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وأشار إلى أن زيارة أعضاء اللجنة سترصد حقيقة الأوضاع من أجل وضع رؤية يُتفق عليها، لتحقق التوزان بين كافة الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية وبين الإطار القانوني وتطبيق القانون.

كانت قوات تابعة لوزارة الداخلية لذهبت لجزيرة الوراق أمس، لتنفيذ ٧٠٠ قرار إزالة وتقنين أوضاع بعض الأراضي بجزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، إلا أن القوات فوجئت بهجوم من بعض الأفراد مستخدمين ‏الأسلحة النارية والخرطوش، مما دفع القوات ‏لإطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتجمعين مما أسفر عن إصابة ‏‏٨ ضباط شرطة بينهم إثنان برتبة لواء، وتم القبض على ١٠ من مثيري الشغب، ونتج عن الاشتباكات وفاة أحد المواطنين.

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التحرير

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