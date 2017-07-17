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مدير مباحث الإسكندرية لـ«التحرير»: هؤلاء فقط سيحضرون لقاء القمة

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مدير مباحث الإسكندرية لـ«التحرير»: هؤلاء فقط سيحضرون لقاء القمة مدير مباحث الإسكندرية لـ«التحرير»: هؤلاء فقط سيحضرون لقاء القمة

التحرير

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قال اللواء شريف عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية بالإسكندرية، إن إقامة مباراة القمة بين فريقين الأهلي والزمالك بدون جمهور، مساء الإثنين بستاد برج العرب، تسهل عملية التأمين.

ونفى "عبد الحميد" -في تصريحات لـ"التحرير"- السماح بدخول 200 من مشجعي الفريقين، لافتا إلى أن المصرح لهم بدخول الملعب وفقاً للكشوف الواردة من اتحاد الكرة "ممثلي الفريقين، الإعلاميين".

وأشار مدير مباحث الإسكندرية إلى أن عملية تأمين الفريقين تبدأ منذ تحركهما من مقر إقامتهما إلى ملعب المباراة وحتى مغادرة المدينة.

وشدد اللواء شريف عبد الحميد على أن مدير الأمن اللواء مصطفى النمر، وضع خطة محكمة لتأمين اللقاء، تعتمد على نشر الأقوال الأمنية المتحركة والثابتة بالطرق المؤدية إلى برج العرب وفندق إقامة الفريقين.

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وعن استعداد مديرية الأمن لتأمين مباريات كرة القدم بحضور جماهيري، أكد "عبد الحميد" أن الأمر محل دراسة خاصة بعد الأحداث التي أعقبت لقاء وأهلي طرابلس الليبي بدوري أبطال إفريقيا.

 

 

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التحرير

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