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الراسبون فى الثانوية العامة يقتحمون وزارة التعليم

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الراسبون فى الثانوية العامة يقتحمون وزارة التعليم الراسبون فى الثانوية العامة يقتحمون وزارة التعليم

التحرير

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عاود طلاب الثانوية العامة الراسبون في 3 مواد تظاهراتهم اليوم أمام مقر وزارة التربية والتعليم؛ حيث تجمع أكثر من 150 طالبًا اليوم أمام الوزارة مطالبين بتقديم تظلم والسماح لهم بالدخول لامتحانات الدور الثاني وعدم إعادة السنة الدراسية.

ونجح الطلاب في اقتحام ديوان عام وزارة التعليم بعدما قاموا بالطرق علي الأبواب الرئيسية للوزارة دون تحرك المسئولين بالوزارة؛ فاضطر الطلاب المتظاهرين لاقتحام الوزارة لتوصيل صوتهم للمسئولين.

وبعد ذلك قام أفراد الأمن الإداري بالوزارة بالإسراع في إغلاق الأبواب الرئيسية والخلفية للوزارة.

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وكشف أحد الموظفين بديوان عام الوزارة أن الأمور تصاعدت حتي أن قام موظفي الأمن الإداري بالوزارة باستدعاء الشرطة لحمايتهم من عنف وشغب الطلاب.

من جهته قال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مطلب الطلاب الذين رسبوا فى عدد 3 مواد بالثانوية العامة إلى الوزارة لتسجيل أسمائهم ﻹعادة امتحانهم فى الدور الثانى يعد أمر مخالف تمامًا للقرارات المنظمة ﻻمتحانات الثانوية العامة.

يذكر أن تظاهر أمس طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم أمام مقر وزارة التربية والتعليم مطالبين بإعادة تصحيح امتحانات الثانوية العامة المتظلم منها الطلاب.

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التحرير

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