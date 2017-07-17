بالصور.. محافظ أسيوط يكرّم المتفوقين.. ويؤكد بدء العمل بالمجمع التكنولوجي

أسيوط - أسامة صديق:

كرّم المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، أوائل الشهادات بالمراحل الدراسية المختلفة بالمحافظة بالإضافة إلى الطلاب المتفوقين من أبناء العاملين بشركتي أسيوط لتكرير البترول ومياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بالاحتفالية التي أقيمت بشركة أسيوط لتكرير البترول

حضر الاحتفالية المهندس ناجي كساب، رئيس مجلس إدارة شركة أسيوط لتكرير البترول، والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، وصلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم، وهويدا الطماوي نقيب المعلمين، بمشاركة القيادات التنفيذية وقيادات مديرية التربية والتعليم وبعض أعضاء مجلس النواب بالمحافظة والعاملين بشركتي أسيوط لتكرير البترول ومياه الشرب وأسرهم.

ووجه المهندس ياسر الدسوقي، خلال كلمته، الشكر لقيادات مديرية التربية والتعليم والمسئولين بشركتي أسيوط لتكرير البترول ومياه الشرب والصرف الصحي، لاهتمامهم بالطلاب المتفوقين وأوائل الشهادات المختلفة، موجهًا التهنئة للطلاب الأوائل والمتفوقين دراسيًا وأولياء الأمور، لأنهم استحقوا التكريم وأصبحوا فخرًا لنا جميعًا.

وأشار "الدسوقي" إلى أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تألو جهدًا للنهوض بالعملية التعليمية بجميع مراحلها منوهًا عن برنامج الرئيس الذي دعا فيه إلى إصلاح العملية التعليمية، وتحديث نظم التعليم وتطوير البحث العلمي والتعليم العالي للحاق بركب التطور التكنولوجي.

واكد المحافظ على بدء العمل بالمجمع التكنولوجي المتكامل بالتعاون مع الجانب الألماني، والذي يعد الأول من نوعه في صعيد مصر، بالإضافة إلى بدء العمل فى المدرسة اليابانية على أرض مدينة أسيوط الجديدة المقرر افتتاحها قريبًا.

فيما استعرض صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إنجازات المديرية خلال العام الحالي في مختلف الأنشطة والقطاعات التعليمية.