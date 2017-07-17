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لافروف: استيلاء أمريكا على الممتلكات الروسية "سرقة في وضح النهار"

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مصراوي Masrawy

لافروف: استيلاء أمريكا على الممتلكات الروسية "سرقة في وضح النهار"

02:06 م الإثنين 17 يوليو 2017

سيرجي لافروف

موسكو (أ ش أ)

وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الوضع بشأن الممتلكات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة بأنه "سرقة في وضح النهار"، في إشارة إلى حجز مجمعين سكنيين في نيويورك وواشنطن، تابعين للبعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة والسفارة الروسية في واشنطن.

جاء تصريح لافروف في "مينسك" عاصمة بيلاروسيا اليوم الاثنين ردا على تصريحات أمريكية بأن واشنطن لا تعتزم إعادة الممتلكات لروسيا إلا بشروط.

وقال لافروف "إن مصدر البيت الأبيض الذي صرح بهذه التصريحات ولم يسمي نفسه علنا يدل على أنهم يعون أن ضميرهم غير مرتاح، لأن هذه سرقة في وضح النهار".

ورأى أن معاداة روسيا في الولايات المتحدة لا تبعث على مزيد من الثقة بشأن تمكن موسكو وواشنطن من الاتفاق حول القضايا الدولية الغاية في الأهمية.

وقال وزير الخارجية الروسي "إن الحماس في البحث عن قنوات سرية للتأثير الروسي على ما يجري في الولايات المتحدة لا يهدأ، وللأسف الشديد هذا لا يبعث المزيد من الثقة بأننا سنتمكن من التعاون بشكل طبيعي في العلاقات الدولية".

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Asha

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