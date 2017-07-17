"القضاء الأعلى" يوافق على ندب "عثمان" مساعدًا لوزير العدل لمكافحة الفساد

كتب- طارق سمير:

وافق مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة أمس الأحد، على ندب المستشار زكريا عبد العزيز عثمان مساعداً لوزير العدل لشئون مكافحة الفساد والشكاوى.

ويحفل تاريخ المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان بالعمل القضائي البارز، ففي عام 2013 تم ندبه للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، ثم تولى منصب النائب العام المساعد في مارس 2015، وفي نوفمبر 2015 ندبه مدير التفتيش القضائي للنيابة العامة .

زكريا عثمان من مواليد فبراير عام 1956، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير جيد عام 1977، ليلتحق بالنيابة العامة حيث عين معاونا للنيابة العامة عام 1979، وتدرج بها حتى وكيل نيابة من الفئة الممتازة عام 1982، ثم انتقل سيادته للعمل بالمحاكم الابتدائية عام 1986 فقد عين قاضياً بها واستمر بها حتى وصل لمنصب رئيس محكمة من الفئة (أ ) عام 1993 ، وفى عام 2000 اشتغل سيادته محاميا عاما أول ،ثم عين رئيس بمحاكم الاستئناف عام 2002.

وقطاع مكافحة الفساد والشكاوى أحد القطاعات المستحدثة بوزارة العدل إذ يقوم بشئون مكافحة الفساد بديوان عام وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري ومصلحة الخبراء والطب الشرعي.

كما يختص بمكافحة الفساد بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وجزئياتها، فضلاً عن اعداد الدراسات اللازمة لتحقيق أهداف الوزارة في مجال مكافحة الفساد، وأعداد التقارير الدورية لتنفيذ ذلك، واقتراح أنسب الحلول للقضاء على مظاهر الفساد، وأعداد الدراسات الخاصة بالتجارب الدولية في سبيل مكافحة الفساد، ووضع التوصيات الخاصة بثقافة النزاهة والشفافية.

كما يتلقى القطاع الشكاوى الواردة من جميع جهات الدولة والمواطنين بكافة الوسائل؛ حيث يتم متابعة بحث الشكوى والرد عليها والعمل على تلافى اسبابها واتخاذ الخطوات اللازمة لحلها.