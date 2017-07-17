أخبار عاجلة

هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي -
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

التعليم: 14 ألف تظلم من نتائج الثانوية في اليوم الأول و3 مواد في الصدارة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

التعليم: 14 ألف تظلم من نتائج الثانوية في اليوم الأول و3 مواد في الصدارة

02:10 م الإثنين 17 يوليو 2017

  • عرض 5 صورة

    aa0cd448d0.jpg

  • عرض 5 صورة

    2536346089.jpg

  • عرض 5 صورة

    abe95226c4.jpg

  • عرض 5 صورة

    89439d6441.jpg

  • عرض 5 صورة

    885eff922e.jpg

إعادة الألبوم

​عميد آداب عين شمس تتفقد مكتب التنسيق بالكلية -صور

الألبوم التالى

​عميد آداب عين شمس تتفقد مكتب التنسيق بالكلية -صور

كتبت-ياسمين محمد:

تصوير - إسلام فاروق:

قال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن حصيلة عدد الطلاب المتقدمين للاطلاع على أوراق إجاباتهم للتظلمات من نتائج الثانوية العامة قد وصل إلى (14033) طالب وطالبة، في اليوم الأول للتظلمات؛ مشيرا إلى أن مواد: الفيزياء، واللغة الإنجليزية، واللغة العربية جاءت بصدارة المواد المتظلم من نتائجها.

وأشار حجازى، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إلى أنه سيتم بداية من غد الثلاثاء، الاطلاع على صور كراسات الامتحانات فى تمام الساعة الثامنة صباحًا بمقر لجان النظام والمراقبة التابع لها الطالب فى كل محافظة.

وأضاف حجازى، أن لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية استقبلت تظلمات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول للعام الدراسى الحالى 2016/2017 وفقًا للإجراءات التى تم إعلانها، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بفتح باب التظلمات لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة اعتبارًا من 16/7/2017 ولمدة شهر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أبرزهم إعلام السويس وعلوم البترول بمطروح.. 6 كليات جديدة في تنسيق

    أخبار

  • رضا حجازي يلتقى عدد من أولياء الأمور والطلاب المتظلمين من نتائجهم

    أخبار

  • بالصور.. مئات الطلاب يتظلمون من نتائجهم بالثانوية العامة.. والمواد

    أخبار

  • مدير "تنسيق الأزهر": لم نحدد موعد تسجيل رغبات قبول الناجحين في الثانوية

    أخبار

إعلان

557580d1a1.jpg
4075750abe.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي

هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية