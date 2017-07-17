التعليم: 14 ألف تظلم من نتائج الثانوية في اليوم الأول و3 مواد في الصدارة

كتبت-ياسمين محمد:

تصوير - إسلام فاروق:

قال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن حصيلة عدد الطلاب المتقدمين للاطلاع على أوراق إجاباتهم للتظلمات من نتائج الثانوية العامة قد وصل إلى (14033) طالب وطالبة، في اليوم الأول للتظلمات؛ مشيرا إلى أن مواد: الفيزياء، واللغة الإنجليزية، واللغة العربية جاءت بصدارة المواد المتظلم من نتائجها.

وأشار حجازى، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إلى أنه سيتم بداية من غد الثلاثاء، الاطلاع على صور كراسات الامتحانات فى تمام الساعة الثامنة صباحًا بمقر لجان النظام والمراقبة التابع لها الطالب فى كل محافظة.

وأضاف حجازى، أن لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية استقبلت تظلمات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول للعام الدراسى الحالى 2016/2017 وفقًا للإجراءات التى تم إعلانها، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بفتح باب التظلمات لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة اعتبارًا من 16/7/2017 ولمدة شهر.