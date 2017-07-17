محافظ الجيزة: عقد لقاءات مع أهالي جزيرة الوراق.. ولا تهاون في تطبيق القانون

كتبت - ندى الخولي:

أكد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، استمرار حملة استرداد أملاك الدولة بكافة أنحاء المحافظة وتنفيذ كافة قرارات الإزالة، مشيرا إلى أنها تستهدف المخالفين والمتعدين على حقوق الدولة والعقارات الخالية من السكان.

وأشار الدالي، في تصريحات له اليوم، إلى أنه سيتم التعامل بحسم وتنفيذ القانون على الجميع دون استثناءات قائلا "نحن في دولة قانون".

وقال الدالي، إن حملة جزيرة الوراق كانت تستهدف تنفيذ 700 قرار إزالة للجهات صاحبة الولاية على الأرض وقد تم تنفيذ 30 قرار خلال الحملة، مؤكدا أنه لم يتم الاقتراب من العقارات المأهولة بالسكان على الرغم من أن بعضها مقام على أملاك الدولة ولم يتم إخراج ساكن من شقته، كما لم يتم الاقتراب من الزراعات المثمرة.

وأضاف أنه سيقوم بعقد لقاءات مع أهالي جزيرة الوراق خلال الأيام المقبلة لتصحيح المفاهيم المغلوطة التي أشاعها البعض بأن الحملة جاءت لإخلاء الجزيرة من السكان وهو غير صحيح على الإطلاق.

وتابع: "من لديه مستندات تثبت ملكيته للأرض عليه أن يقدمها للجهات المختصة"، مشيرا إلى "وضع مخطط لتطوير الجزيرة لصالح الأهالي واستغلال أراضي الدولة التي يتم استردادها في تطوير الخدمات المقدمة لهم وإقامة مشروعات تفيد المواطنين"، لافتًا إلى أن الجزيرة يسكنها نحو 90 ألف نسمة وهي من أكبر الجزر الموجودة بالمحافظة كثافة للسكان.

وأكد الدالي أن كل من يمتلك أراضي مزروعة ومثمرة منذ فترة من الزمن له الحق في تقنين أوضاعه، كما يمكن لأصحاب العقارات المأهولة تقنين أوضاعهم، لافتا إلى أنه لن تجدي محاولة البعض إثبات إقامة وهمية، وأعرب عن أسفه لوقوع ضحية خلال تنفيذ الحملة مقدما خالص تعازيه لأسرة المواطن.