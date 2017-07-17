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​عميد آداب عين شمس تتفقد مكتب التنسيق بالكلية -صور

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مصراوي Masrawy

​عميد آداب عين شمس تتفقد مكتب التنسيق بالكلية -صور

01:45 م الإثنين 17 يوليو 2017

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كتبت- عايدة رضوان:

تفقدت الدكتورة سوزان القليني، عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، مكاتب التنسيق الكائنة بمقر الكلية، بعد أن فتحت أبوابها لتلقي طلبات الطلاب في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الإثنين.

واطمئنت القليني، على سير عملية تسجيل الرغبات، وتحدثت مع الطلاب وأولياء الأمور.

وشهدت معامل التنسيق التابعة لجامعة عين شمس، إقبالا متوسطًا خلال الساعات الأولى من أول أيام المرحلة الأولى لتقديم طلبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد.

وتضم جامعة عين شمس، خمسة مكاتب لتقديم خدمات التنسيق لطلبة الثانوية العامة، والكائنة بكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية الزراعة، وكلية الآداب وكلية الهندسة، بالإضافة إلى كلية البنات الكائنة بمصر الجديدة.

ومن المقرر أن يستمر تلقي الطلبات بمكاتب التنسيق حتى الساعة الثالثة ظهرا، على أن تستمر المرحلة الأولى لمدة خمسة أيام تبدأ اليوم وتنتهي الجمعة المقبل.

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