"تعليم البرلمان" تؤجل تكريم أوائل الثانوية للأسبوع المقبل

كتب- أحمد علي:

أعلن الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، أنه تم تأجيل حفل تكريم أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2016/2017، الذى كان مقرر تنظيمه غدا الثلاثاء، علي أن يُحدد موعد لاحق الأسبوع القادم.

وقال الدكتور جمال شيحة، في تصريحات خاصة ، إن قرار التأجيل يأتي حرصاً علي حضور الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، حفل التكريم، وإتاحة الفرصة لوزارة التربية والتعليم في تنظيم احتفاليتها الرسمية غداً نظراً لتعذر عقده في وقت سابق لسفر وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى.

وأضاف شيحة، أنه من المحتمل فقط أن تلتقي اللجنة غداً مع الطالبة ريم فتح الباب، الأولى على الثانوية العامة، وذلك للتأكيد علي دعم اللجنة لها خلال مراحل تعليمها.

وفي سياق متصل، أكد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد لقاءً تشاورىا، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لبحث نشاطها، وتقييم أدائها خلال دور الانعقاد الثاني، وبحث المسودة الأولية لمشروع قانون التعليم قبل الجامعى المعد من جانب الحكومة، ومسودة مشروع قانون التعليم، وستسعى للاستماع لوجهات نظر كافة الأطراف المعنية والمرتبطة بالقانون.

ولفت شيحة، إلى أن اللجنة مستمرة في نشاطها خلال الأجازة البرلمانية.​