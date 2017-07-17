وزير خارجية لوكسمبورج: على الاتحاد الأوروبي إنفاق المزيد من المال لصالح ليبيا

بروكسل (د ب أ)

أعرب جان أسلبورن وزير خارجية لوكسمبورج عن أعتقاده في ضرورة أن يوفر الاتحاد الأوروبي المزيد من الأموال، إذا أراد ألا يخون قيمه في سياسة اللجوء.

وقال أسلبورن اليوم الاثنين خلال لقاء وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن من يسعى لإعادة مهاجرين إلى ليبيا، يتعين عليه إنفاق المزيد من الأموال من أجل دعم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة العالمية للهجرة هناك.

وأوضح أن إعادة أشخاص إلى مخيمات اللجوء القائمة تعد أمرا محظورا، وقال: "إنها معسكرات اعتقال من ناحية، إنها معسكرات يتم بها الاعتداء على أشخاص، ولا يسري بها أي قانون"

وأشار أسلبورن بتصريحاته إلى خطة الاتحاد الأوروبي الرامية لإعادة أية مهاجرين في حالة استغاثة أمام السواحل الليبية بشكل منهجي إلى ليبيا مجددا من خلال خفر السواحل الليبية.

يشار إلى أنه يتم إنقاذ أي مهاجرين حاليا من خلال سفن الاتحاد الأوروبي بصفة خاصة، ويتم نقلهم إلى إيطاليا.

ويأتي شهريا في المتوسط أكثر من عشرة آلاف مهاجر عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.

يشار إلى أنه ليس هناك حماية حدود فعالة حاليا في ليبيا نتيجة الحرب الأهلية المستمرة بها منذ أعوام.

لذا يقوم الاتحاد الأوروبي بتدريب خفر سواحل ليبية وجنود بحرية منذ العام الماضي.